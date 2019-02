Mesterskabskampen i Premier League er for alvor intensiveret.

Med bare fem point mellem Liverpool og Manchester City på henholdsvis første og tredejpladsen i tabellen, er der dømt spænding til det sidste.

Dermed er presset også ekstra stort, og det kan komme til at koste en klub som Liverpool et potentielt mesterskab.

Det mener den tidligere Manchester United-spiller og nuværende ekspert Gary Neville.

Pep Guardiola. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Pep Guardiola. Foto: PHIL NOBLE

»Du har brug for erfarne spillere i omklædningsrummet for at komme igennem det, men Liverpool har ikke ret meget erfaring,« lyder det fra Gary Neville til Sky Sports om det store pres, der hviler på Liverpool denne sæson i Premier League.

Den tidligere Manchester United-spiller, der nåede 400 kampe i den bedste engelske række som spiller og vandt otte mesterskaber, påpeger, hvor hårdt det kan være at være en del af et mesterskabs-ræs.

Også når det kommer til forventningerne fra fans.

»De (Liverpool, red.) skal håndtere det hvert eneste sekund, hvert eneste minut hver dag. Det er positivt, fordi de er en del af mesterskabskampen, men den kan slå dig ud, og dine ben kan give efter,« fortæller Gary Neville.

Jurgen Klopp. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Jurgen Klopp. Foto: PAUL ELLIS

Gary Neville forudser ligeledes, at Manchester City er favorit til at vinde det engelske mesterskab, hvis de holder sig inden for en kort pointafstand til Liverpool i de sidste fem kampe, og det dermed kommer til at handle om holdenes nerver til allersidst.

For Neville har Jurgen Klopp også en afgørende rolle i forhold til Liverpools muligheder for at vinde Premier League. Hans erfaringer fra Dortmund kan blive altafgørende for Liverpool i mesterskabskampen.

På andenpladsen i tabellen i Premier League ligger Tottenham blot et point foran Manchester City.

Søndag spiller Manchester City storkamp mod Arsenal, og Liverpool gæster West Ham mandag aften.