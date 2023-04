Lyt til artiklen

Spekulationerne fik frit løb, da Manchester City-legenden var på tribunen på Brøndby Stadion.

Den nuværende Burnley-manager Vincent Kompany så nemlig opgøret mellem Brøndby og Viborg, hvor hjemmeholdet fik ørene i maskinen med et pinligt 0-3-nederlag.

Rygterne gik på, at Vincent Kompany var til stede for at se nærmere på Brøndby-keeper Mads Hermansen.

Nu har Burnley-manageren selv sat ord på, hvorfor han var i Danmark for at se fodbold:

Vincent Kompany er simpelthen på stadion pic.twitter.com/wghiNpzw9x — nanna 3point.dk (@nannasoph) April 2, 2023

»Jeg kan finde på at dukke op alle steder, hvor der er fodbold,« lød den meget ukonkrete melding fra Vincent Kompany til Burnley Express.

»Det føles kun naturligt at tage ud og se så mange spillere, som vi kan, og derefter diskutere og reflektere,« sagde han videre.

Ifølge B.T.'s oplysninger havde Manchester City-ikonet blandet job og fornøjelse på turen til Danmark, da han også nåede ud i det københavnske natteliv.

