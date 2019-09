Sheffield United-ejer Prins Abdullah laver hellere end gerne forretninger med Bin Laden-familien.

Saudi Arabiens prins Abdullah har fået stor opmærksomhed, efter han mandag blev eneejer af Premier League-klubben Sheffield United.

Prince Abdullah fik fuld kontrol over klubben, da Højesteret dikterede den nu tidligere medejer Kevin McCabe til at sælge sine aktier i klubben til ham.

Torsdag samlede Prins Abdullah så pressen for første gang, efter han blev eneejer, og Bin Laden-familien - ligeledes fra Saudi-Arabien - endte med at blive seancens omdrejningspunkt.

Således åbnede Prins Abdullah op for ønsket om at lave forretninger med Bin Laden-familien i forbindelse med, at han ønsker arabiske investorer til klubben.

- Jeg har ikke tidligere lavet forretninger med familien, men jeg vil være meget glad for at gøre det, siger Prins Abdullah.

Bin Laden-familiens mest kendte skikkelse er Osama bin Laden, der i mange år stod i spidsen for terrornetværket al-Qaeda, som stod bag angrebet på USA 11. september 2001.

Ti år senere blev han dræbt af amerikanske styrker.

Prins Abdullah mener, at alle familier kan have et sort får, men det skal ikke gå ud over den resterende del.

- Jeg ser det ikke som noget særligt. Jeg bliver fornærmet, når Bin Laden-familien bliver omtalt som en beskidt familie, siger Sheffield United-ejeren.

Klubben rykkede op i Premier League inden denne sæson og ligger efter de første fem spillerunder nummer 15 med fem point.

/ritzau/Reuters