Premier League-klubberne har bedt om det i årevis - og nu får de deres ønske opfyldt. Sådan da.

I flere år har der været stridigheder om det utroligt tætpakkede juleprogram i Premier League, hvor klubber og spillere har klaget over den enorme belastning, de mange kampe har på spillertrupperne.

Skader og træthed påvirker resten af sæsonen, og en undersøgelse foretaget af Fifpro, som BBC omtaler, viser, at 90 procent af Premier League-spillerne har ønsket en vinterpause, som det ses i de andre store ligaer i Spanien, Tyskland og Frankrig.

Det er nu blevet imødekommet lidt. BBC skriver, at det engelske fodboldforbund, FA, har fundet plads til en friweekend for samtlige Premier League-klubber.

Dog er det ikke lige så simpelt, som det ses mange andre steder. Grundet at man i England har to pokalturneringer, hvor en del af de store hold kommer til at være med langt frem og dermed have ekstra mange kamp, er det ikke ligetil at finde en frirum. Derfor er det heller ikke i det tætpakkede juleprogram, at løsningen findes.

Det skal i stedet ske i februar, og helt præcist bliver det fordelt over to weekender, hvor halvdelen af klubberne kommer til at have fri i den ene weekend, mens de andre 10 klubber har fri i den anden. Ændringen vil træde i kraft fra 2019/20-sæsonen.

For at skabe plads til en kamp færre, har FA valgt at rykke på den normale 5. runde af FA Cup'en, så den spilles som en midtugerunde i stedet for i weekenden. Samtidigt har man sløjfet returkampene i denne runde.

En af de største kritikere af den manglende vinterpause har været Manchester United-træner José Mourinho. Han mener, at de engelske klubber vil kunne have bedre muligheder for at klare sig godt i Champions League, hvis der var en vinterpause.

Det engelske fodboldforbund omtaler ændringen som 'en betydelig en af slagsen, der vil være til stor gavn for både den engelske klubber og for landsholdet.'