Det er noget helt andet end resultatet i søndagens kamp mellem Leeds og Manchester United, der efterfølgende er løbet med opmærksomheden.

Kort efter kampen har begge klubber gjort opmærksom på, at de på det kraftigste tager afstand til deres fans' opførsel.

Begge klubber skriver på sin hjemmeside, at der er tale om fans, der har råbt om historiske tragedier, men ingen af klubberne kommer nærmere ind på, hvad der er blevet råbt.

»Begge klubber fordømmer på de kraftigste tilråbene fra begge fangrupper om historiske tragedier ved dagens kamp,« skriver klubberne og fortsætter:

United fejrer Rashfords føringsmål, men det var fansene, der løb med opmærksomheden. Foto: LEE SMITH Vis mere United fejrer Rashfords føringsmål, men det var fansene, der løb med opmærksomheden. Foto: LEE SMITH

»En sådan opførsel er fuldstændig uacceptabel, og vi vil fortsætte med at arbejde sammen med vores respektive fangrupper, Premier League og andre myndigheder for at udrydde den slags fra fodbold.«

Flere medier herunder Mirror kan dog komme nærmere ind på, hvad der skete til kampen.

Ifølge mediet startede Leeds-fans med at synge om flytragedien i München i 1958, hvor 23 mennesker døde, heriblandt 11 United-spillere og ansatte i staben.

Men United-fansene svarede igen og råbte »Istanbul« tilbage mod hjemmeholdets fans.

Dette er en henvisning til den tragiske episode i 2000, hvor to Leeds-fans blev myrdet af tyrkiske fans i forbindelse med UEFA-Cup semifinalen mod Galatasaray,

Søndagens kamp på Elland Road sluttede 0-2 i Manchester Uniteds favør.