Ligaens klubber vil torsdag afholde et videomøde for at vende coronakrisen, og hvordan de skal komme videre.

Premier League er ligesom de fleste andre fodboldligaer i Europa hårdt ramt af den øjeblikkelige coronakrise.

Torsdag afholder de 20 klubber i Englands bedste fodboldrække et videomøde på et tidspunkt, hvor sæsonen er suspenderet, og klubberne nærmest taber penge hver eneste dag.

På mødet vil klublederne forholde sig til mulighederne for at afvikle den resterende del af sæsonen. Derudover vil de berøre den økonomiske skade, de har lidt.

Nogle Premier League klubber er ifølge Reuters ivrige efter at komme tilbage på banen og spille bag lukkede døre, og det har også været på tale at forkorte sæsonen.

I sidste uge valgte Det Engelske Fodboldforbund (FA) og ligaforeningen EFL at suspendere Premier League og de øvrige professionelle rækker i engelsk fodbold frem til 4. april.

Efterfølgende er al ungdoms- og amatørfodbold også blevet lukket ned i England.

Tidligere på onsdagen annoncerede EFL en økonomisk håndsrækning til de tre bedste rækker under Premier League.

EFL har således stillet en fond på 50 millioner pund (405 millioner kroner) til rådighed for klubberne, så de er bedre rustet til at klare sig igennem coronakrisen.

Fodboldøkonom Rob Wilson fra Sheffield Hallam University fortæller, at coronakrisen rammer hårdere i ligaerne under Premier League.

- Klubberne i Premier League burde være i stand til at klare et fald i omsætningen på kampdage, men det vil have en hård effekt længere nede i rækkerne, siger Rob Wilson ifølge Reuters.

