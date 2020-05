Der skal mandag træffes beslutning i klubberne om næste fase i engelsk fodbold, skriver Reuters og Sky Sports.

En genstart af Premier League kan komme et skridt nærmere, når klubberne i den bedste engelske fodboldrække snakker sammen mandag på et virtuelt hastemøde.

Premier Leagues ledelse håber, at næste fase i "Projekt Genstart" kan blive sat i gang, så klubberne kan gennemføre holdtræninger. Det skriver Reuters.

Ifølge Sky Sports skal mindst 14 af de 20 klubber være enige om, at sikkerhedsprotokollerne er tilstrækkelige.

Hvis de vurderes til at være det af klubberne, så kan spillerne begynde første fase af holdtræningen tirsdag.

Der resterer 92 kampe i sæsonen, der oprindeligt stod til at have sidste spillerunde søndag.

Grundet coronapandemien har sæsonen været sat på pause siden marts.

Den engelske regering har åbnet døren for, at elitesport kan vende tilbage. Men flere udfordringer står stadig i vejen, før Premier League kan afvikle kampe bag lukkede døre.

Klubberne skal på mandagens videomøde blive enige om, at forholdene for spillerne er gode nok til at begynde holdtræningen under strikse retningslinjer.

Sikkerhedsforanstaltninger vil ifølge Reuters inkludere opsætning af telte, hvor der kan foretages måling af temperatur.

Der skal indføres skrappe krav til hygiejne, ingen brug af kantiner og ingen bad.

Et maksimum på fem spillere vil blive tilladt på banen på samme tid, og det er forbudt at tackle.

Spillerne vil blive virustestet to gange om ugen og skal skrive under på, at de har modtaget og forstået klubbens coronaregler.

Premier League satsede på en genstart 12. juni, men skulle klubberne mandag blive enige, virker en returdato mere sandsynlig 19. eller 26. juni, skriver Reuters.

Chelsea-kantspilleren Willian er sammen med flere andre spillere kritiske over for udsigten til en genstart.

- Mange spillere - størstedelen - er for mig at se utrygge ved idéen om at genoptage spillet lige nu.

- Vi vil meget gerne spille igen, vi savner at spille og lave det, vi elsker. Men det er nødt til at være sikkert, siger Willian ifølge Reuters.

/ritzau/