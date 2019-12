Premier League-klubben Watford har fyret cheftræner Quique Sánchez Flores.

Watford har blot hentet otte point i de 14 første kampe og ligger sidst i den engelske liga. Det har søndag kostet den spanske træner jobbet.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

'Quique er en mand med stor integritet, og det er tydeligt, hvor meget han ønskede at gøre en positiv forskel, men i sidste ende har resultaterne dikteres vores beslutning,' siger klubformand Scott Duxbury her.

Quique Sánchez Flores nåede ikke at være længe i Watford, hvor han kom til i begyndelsen af september.

Han sidste kamp i spidsen for klubben blev lørdagens opgør mod nummer næstsidst i Premier League, Southampton, der blev tabt med 1-2. Se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen

Endnu er der ikke udpeget en afløser, men det er 'umiddelbart forestående', lyder der på Watfords hjemmeside.

Hos London-klubben har man endnu ikke opgivet at forbedre klubbens bundplacering.

»Med næsten to tredjedele tilbage af sæsonen vil vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre de kommende måneder succesfulde,« siger klubformand Scott Duxbury videre.

Klubben meddeler også, at man ikke har yderligere kommentarer, før den nye cheftræner er på plads.

Det bliver dog ikke nogen nem begyndelse for den nye manager.

Allerede onsdag venter topholdet Leicester for Watford. Og inden december er ovre, skal holdet også møde storholdene Liverpool og Manchester United.