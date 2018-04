Flere af dansk fodbolds største navne kan bruge sommeren på lukrative klubskifter fra én udenlandsk adresse til en anden.

Én af dem er Pione Sisto, der i dag udfolder sit uomtvistelige talent i den spanske ligaklub Celta Vigo. Selv om den driblestærke kantspiller for nylig var reduceret til reserve, har han spillet en god sæson. Og det er blevet noteret i mere pengestærke klubber end Celta.

Ifølge BTs oplysninger liner Premier League-klubben Southampton et bud op på den kommende danske VM-spiller. Der er dog én betingelse. Southampton, der lige nu ligger med en vis legemsdel i vandskorpen, skal redde livet i den bedste engelske række. Og det kan blive vanskeligt. Klubben, der allerede har Pierre Emile Højbjerg på lønningslisten, har fire point op til redning med fire kampe tilbage af sæsonen.

Der er derfor ingen garanti for, at et bud nogensinde forlader den engelske sydkyst med kurs mod det nordlige Spanien. Men kan Southampton også kalde sig Premier League-klub i den kommende sæson, kan Pione Sisto måske kalde sig selv Southampton-spiller.

Spørgsmålet er imidlertid, om Sisto selv ser et skifte til bunden af Premier League som det rigtige næste skridt. Pengene er utvivlsomt større i England, men den tidligere FC Midtjylland-stjerne har bevist, at han spillemæssigt passer godt ind i Spanien. Desuden har landsholdsspilleren snart et VM, hvor han kan øge interessen og markedsværdien betragteligt. Et klubskifte bliver derfor næppe aktuelt før efter slutrunden i Rusland.

Pione Sisto, der i landstræner Åge Hareides øjne bliver en profil på det danske VM-mandskab, kom til Celta Vigo fra FCM i sommeren 2016. Som alle spillere i den spanske liga er landsholdsspilleren udstyret med en frikøbsklausul. Klausulen beløber sig til 40 millioner euro (300 millioner kroner, red.), men ifølge BTs kilder skulle Celta være klar til at slippe klubbens assistkonge for cirka halvdelen – 150 millioner kroner. Et beløb, der, hvis en handel går igennem, vil gøre Pione Sisto til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde.

Det er ikke første gang, Southampton flirter med Pione Sisto. Allerede da dribleren var i FC Midtjylland viste den engelske klub interesse. Dengang konkretiserede interesseren sig imidlertid ikke. Det kan den gøre nu. Hvis tingene passer sammen.

BT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Pione Sistos agent og bror, Angelo Sisto.