Den traditionsrige engelske klub Sheffield United er i chok.

Fodboldklubben har taget afsked med profilen for klubbens kvindehold Maddy Cusack, som er død som bare 27-årig.

Cusack har spillet mere end 100 kampe for Championship-mandskabet, hvor hun også arbejdede som marketingmedarbejder, og var vellidt spiller og kollega.

'Sheffield United Football Club er knust over den triste nyhed om Maddy Cusacks død. Klubben og Maddys familie vil sætte pris på en periode med privatliv og vil ikke kommentere yderligere på dette triste tidspunkt,' skriver klubben.

»Det er en hjerteskærende nyhed for alle. Maddy havde den unikke position at være en del af en række hold i Sheffield United og var populær blandt alle, hun kom i kontakt med. Hendes personlighed og professionalisme gjorde hende til en ære for sin familie – hun vil blive savnet,« siger klubbens administrerende direktør Stephen Bettis.

Sheffield United er repræsenteret i Premier League med sit herrehold, som Cusack også var en tæt del af qua sit arbejde i klubbens marketingafdeling.

Så sent som for syv uger siden underskrev Maddy Cusack en ny etårig kontrakt som spiller med Sheffield United, hvor hun har spillet på kvindernes førstehold siden 2017.