Der har været fest i Sheffield, siden det lokale fodboldhold Sheffield United kvalificerede sig til Premier League 5. maj.

Men nu er der kommet bitter smag i munden hos de mange fans. Rigtigt bitter.

Daily Telegraph kan nemlig fortælle, hvordan klubben lige nu mistænkes for at have lånt penge af et medlem af Osama Bin Ladens familie.

Mere præcist har klubben lånt knap 26 millioner kroner som en del af »Projekt Delta«, fremgår det af en retssag, der lige nu pågår i England.

Sheffield United fejrer oprykningen til Premier League. Foto: LEE SMITH

Her er High Court ved at analysere, hvem der har den reelle magt i klubben af de to medejere Kevin McCabe og prins Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud.

Under retssagen fortalte McCabe, hvordan lånet ikke behøvede at blive betalt tilbage - og at han ikke vidste, hvor de stammede fra. Omvendt sagde prins Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, at pengene skulle betales tilbage gennem sponsorater.

Prinsens forsvarsadvokat bekræftede samtidig, at pengene kommer fra et medlem af Bin Ladens familie.

Et tidligere bestyrelsesmedlem i klubben, Jeremy Tutton, der også driver forretning med Kevin McCabe ligger på samme måde inde med emails, han har skrevet til Kevin McCabe.

Her lyder det, at han »ville havde, hvis der en dag stod i aviserne, at Sheffield vaskede penge for ekstremister«.

Det kaldte McCabe dog for »jokes« i retten.

Den opsigtsvækkende retssag kommer på baggrund af, at de to parter tilbage i 2013 begge investerede i omegnen af 75 millioner kroner i klubben.

Retssagen om ejerforholdene pågår stadig.