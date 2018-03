De holder vejret i Premier League og beder til ikke at miste Chelsea-legenden og den tidligere Manchester United-spiller Ray Wilkins.

Den forhenværende landsholdsspiller blev fredag indlagt efter et hjerteanfald i hjemmet, og konen fortæller, at det står kritisk til med den kun 61-årige englænder, der ligger i induceret koma på hospitalet.

»Han ligger på intensiv med et hjerteanfald. Han har det overhovedet ikke godt. Det er kritisk. Hjertanfaldet førte til et fald, som gør, at han er kommet i induceret koma. Det er meget, meget slemt og en meget hård tid for familien. Han skal scannes yderligere torsdag. Der håber vi at vide mere. Det er en meget svær tid for os,« siger Jackie Wilkins til Daily Mail.

Fodbold har været hele Ray Wilkins liv, og efter en lang karriere som spiller hos de engelske storklubber Chelsea (1973-79) og Manchester United (1979-84) tog han udenlands til AC Milan og Paris Saint-Germain, inden han vendte tilbage til Storbritannien og droslede ned i niveau. Det blev til i alt hele 695 kampe og 49 mål på professionelt niveau.

Efter karrieren blev gik han over til rollen som assistentmanager frem til 2015, hvor han blev tv-ekspert. To gange blev Wilkins af Chelsea-ledelsen også bedt om at slippe assistentrollen og være midlertidig manager. Den sidste periode i Chelsea sluttede i 2010 efter et skænderi med ledelsen.

I det år skrev den tidligere Chelsea-manager Carlo Ancelotti i sin selvbiografi:

»Ray er en af de få, der altid er til stede, nobel i sin ånd - med sandt blåt blod. Chelsea flyder i hans årer - uden ham havde vi ikke vundet noget,« skrev Carlo Ancelotti, som med Ray Wilkins ved sin side både vandt mesterskab og FA Cup.

Chelsea skrev natten til lørdag på Twitter:

»Alle vores tanker i Chelsea FC er denne aften med Ray Wilkins og hans familie. Kæmp videre, Ray. Du har vores kærlighed og opbakning.«

The thoughts of everybody at Chelsea Football Club are with Ray Wilkins and his family tonight. Keep fighting Ray, you have our love and support. pic.twitter.com/egOapZhDYN — Chelsea FC (@ChelseaFC) 30. marts 2018

Også den tidligere Chelsea-legende Frank Lampard og en anden af Ray Wilkins tidligere klubber QPR har ytret deres medfølelse.