Så gik den ikke længere for Mark Hughes.

Mandag har Premier League-klubben Southampton fyret manageren efter flere dårlige resultater, der har sendt holdet ned under nedrykningsstregen.

Der er to danskere i klubben: Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard.

»Vi vil gerne takke Mark og hans stab for deres indsats,« lyder det det blandt andet fra klubben.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 3, 2018

Southampton har ikke vundet i de seneste 10 Premier League-kampe, hvilket har betydet, at klubben lige nu ligger tredjesidst.

Senest blev det dog 2-2 mod Manchester United. Se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen

Det er ikke kun Mark Hughes, der er fortid i Southampton. Også assisterne Mark Bowen og Eddie Niedzwiecki har mistet deres job.

Allerede onsdag venter den næste kamp for den sydengelske klub, når Tottenham er modstanderen på Wembley i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg i weekendens kamp mod Manchester United. Det blev Mark Hughes' sidste kamp i spidsen for Southampton. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Pierre-Emile Højbjerg i weekendens kamp mod Manchester United. Det blev Mark Hughes' sidste kamp i spidsen for Southampton. Foto: EDDIE KEOGH

I den kamp vil Kelvin Davis styre holdet.

Southampton giver dog udtryk for, at det ikke er en permanent løsning.

»Jagten på en ny manager til at føre klubben videre er allerede i fuld gang,« lyder det i tirsdagens pressemeddelelse.

Southampton er den anden Premier League-klub, der fyrer manageren i denne sæson. For et par uger siden blev Fulham den første, da Slavisa Jokanovic mistede jobbet.