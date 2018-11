Nok er nok.

Premier League-klubben Fulham har onsdag formiddag meddelt, at manager Slavisa Jokanovic er blevet fyret.

»Jeg forventede ikke, at jeg skulle annoncere sådan en besked om Slavisa, og jeg ville ønske, at omstændighederne kunne have været anderledes,« lyder det fra Fulham-ejer Shahid Khan på klubbens hjemmeside:

»Men vores vej i denne sæson har fået mig til at træffe det, jeg mener er den rette beslutning. På det rette tidspunkt for både spillere, klub og tilhængere.«

Kasper Schmeichel fejrer det engelske mesterskab i 2016 med Claudio Ranieri. Foto: Darren Staples Vis mere Kasper Schmeichel fejrer det engelske mesterskab i 2016 med Claudio Ranieri. Foto: Darren Staples

Ny mand i jobbet er italienske Claudio Ranieri - det var ham, der i 2016 førte Kasper Schmeichel og Leicester til et nærmest chokerende engelsk mesterskab.

Slavisa Jokanovic er blevet fyret, efter at oprykkerne i Fulham har fået en rædsom start i den bedste række. Øverst kan du se højdepunkter fra den seneste kamp mod Liverpool

Holdet har tabt de seneste seks ligakampe på stribe, og efter de hidtige 12 runder er det kun blevet til fem point - og en placering som nummer allersidst.

Ifølge klubbens hjemmeside har Shahid Khan sammen med klubledelsen i den seneste uge talt med flere mulige kandidater til at overtage manager-posten i Fulham, hvor Claudio Ranieri blev det 'fælles og åbenlyse valg'.

epa07158404 Fulham's manager Slavisa Jokanovic reacts during the English Premier League soccer match between Liverpool and Fulham at the Anfield in Liverpool, Britain, 11 November 2018. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications Foto: PETER POWELL Vis mere epa07158404 Fulham's manager Slavisa Jokanovic reacts during the English Premier League soccer match between Liverpool and Fulham at the Anfield in Liverpool, Britain, 11 November 2018. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications Foto: PETER POWELL

Den italienske træner har senest stået i spidsen for den franske klub Nantes.

»Det er en ære at acceptere muligheden for stå i spidsen for Fulham, en fantastisk klub med traditioner og historie. Fulhams fokus bør aldrig være kun at overleve i Premier League - vi skal til alle tider være en svær modstander og få succes,« siger Claudio Ranieri:

»Truppen har utroligt meget talent, som ikke svarer til placeringen i tabellen. Jeg ved, at holdet er i stand til at levere bedre.«

Det vides ikke, hvor lang en kontrakt Claudio Ranieri har fået. Der oplyses kun, at den er mangeårig. Næste udfordring i Premier League er mod Southampton efter landsholdspausen.