Den saudiske prins Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud - også bare kaldt Prince Abdullah - er nu eneejer af den nyoprykkede Premier League-klub Sheffield United, efter at medejeren Kevin McCabe er blevet tvunget til at sælge sine 50 procent.

Og Prince Abdullah har planer om at invitere en særdeles kontroversiel familie ind i sponsorgruppen i den engelske traditionsklub.

Nemlig den saudiske familie Bin Laden, som de fleste nok forbinder med Osama Bin Laden - terroristen, der orkestrerede angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001.

Osama Bin Laden blev i 2011 dræbt af amerikanske specialsoldater - og Prince Abdullah mener ikke, at det er fair, at familien stadig skal betale for hans gerninger.

»Jeg bliver fornærmet, når folk siger, at Bin Laden-familien har et dårligt navn. Alle familier indeholder en dårlig person - men det er en meget respekteret familie,« siger Prince Abdullah i et interview med BBC.

»Jeg har ikke lavet forretninger med dem tidligere, men jeg ville bestemt gerne lave forretninger med dem fremover. Bin Laden-familien er ikke skamfuld, eller noget man bør undgå.«

»Mit hovedfokus er at tiltrække sponsorer fra Saudi Arabien.«

Over 3000 mennesker blev dræbt ved angrebet på World Trade Center.