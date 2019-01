Elias Sørensen fortsætter i Newcastle, efter at han i efteråret har scoret 19 mål for klubbens reservehold.

Newcastle signalerer mandag, at Premier League-klubben satser på den danske angriber Elias Sørensen i fremtiden.

Den 19-årige dansker har underskrevet en kontrakt på tre og et halvt år, så han fortsætter i klubben frem til sommeren 2022.

Elias Sørensen spiller på Newcastles reservehold, hvor han har været nærmest ustyrlig i denne sæson, hvor det foreløbig er blevet til 19 scoringer.

Den danske teenager er samtidig topscorer i Premier Leagues reserveliga 2, efter at han i sidste uge scorede sit 12. sæsonmål i en sejr over Sunderland.

Elias Sørensen, der kom til Newcastle fra HB Køge i sommeren 2016, glæder sig over forlængelsen.

- Det betyder meget. Jeg har arbejdet hårdt for det i tre år, så jeg er glad for at skrive kontrakt med så stor en klub, siger han til Newcastles hjemmeside.

Danskerens hidtidige kontrakt med Premier League-oprykkeren havde udløb til sommer.

Den nye aftale indeholder en option med mulighed for yderligere forlængelse.

/ritzau/