Carl Ikeme har stoppet karrieren efter medicinsk rådgivning. Han er på vej tilbage efter et års kamp mod leukemi

Carl Ikeme blev for et år siden diagnosticeret med akut leukemi. Og selvom målmanden i sidste måned offentliggjorde, at sygdommen ikke længere kan ses i kroppen, har han i dag valgt at stoppe karrieren i samarbejde med den medicinske stab i Wolverhampton. Det skriver klubben på dens hjemmeside.

Ikeme har meldt sit karrierestop til medspillerne ved dagens træning. Målmanden var et produkt af Wolves’ talentarbejde, og han nåede i at spille 274 kampe, hvoraf de 205 af dem var for Wolves.

“Han har været i klubben, siden han var 14 år gammel, og Carl er meget mere end en spiller i vores øjne. Han er vores bror og en vigtig del af vores familie. Da Karl fortalte os nyhederne, var der selvfølgelig tristhed, men der var også en stor glæde ved at se ham så sund og sulten overfor de muligheder, der ligger foran ham,” siger klubbens formand Jeff Shi. Han fortsætter:

“Carl er stærk og en fighter, hvilket er noget, han har bevist i sin karriere og igennem det, der har været en meget svær tid for ham. Så jeg har ingen tvivl om, at han vil blive en succes, uanset hvad han skal nu. Vi ønsker Carl alt det bedste og husker ham på, at han altid vil være en del af vores familie.

Karl Ikeme er 32 år gammel.

Artiklen er leveret af ronaldo.com.