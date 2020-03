Premier League nåede knap nok at meddele, at de vil fortsætte afviklingen som normalt, før der nu kommer en ny melding.

Ligaen har torsdag aften indkaldt til hastemøde fredag, efter Arsenal-træner Mikel Arteta er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Premier League på sin hjemmeside.

»I lyset af Arsenals meddelelse i aften, der bekræfter, at deres cheftræner Mikel Arteta er testet positivt for COVID-19, vil Premier League indkalde til et hastemøde i morgen angående fremtidige kampe,' skriver de.

De slår samtidig fast, at de ikke har yderligere kommentarer, før mødet er blevet afholdt.

Mikel Artetas positive test har betydet, at hele førsteholdstruppen samt trænerstaben ventes at blive sat i karantæne.

Serie A er allerede blevet suspenderet frem til 3. april, mens både den spanske La Liga og den danske Superliga foreløbigt har valgt at lukke ned de næste to uger.

Den spanske Arsenal-manager siger til klubbens hjemmeside torsdag aften, at han er skuffet.

»Det er virkelig skuffende, men jeg tog testen, efter jeg havde det skidt. Jeg vil være på arbejde igen, så snart det er tilladt.«