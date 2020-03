Premier League-klubberne er ikke bare under et gevaldigt tidspres for at få sæsonen spillet færdig.

De er også under et gevaldigt økonomisk pres, hvor der er 6,4 milliarder kroner på spil.

Ifølge Daily Mail er det beløbet, som de bedste engelske klubber må give afkald på, hvis ikke sæsonen er spillet færdig 16. juli.

For ifølge mediets oplysninger skal Premier League senest være afluttet på den dato for at kunne overholde de kontraktlige forhold til tv-selskaberne. Ellers skal der kompenseres.

Derfor arbejder klubberne nu ud fra 'en ambitiøs plan', der skal genstarte Premier League-sæsonen, der er blevet afbrudt på grund af coronakrisen, i den første weekend af maj. For lukkede døre. Sidste runde skal spilles i weekenden 11.-12- juli.

Der manlger ni fulde runder af Premier League plus et par udsatte kampe, og en tidsplan løbende over to en halv måned vil give luft til udsættelser af kampe eller lignende, hvis coronavirussen igen skulle ramme spillere eller klubber.

Ifølge Daily Mail skal forslaget diskuteres på et videomøde på fredag, hvor alle klubber i den bedste række skal deltage.

Mediet skriver også, at rettighedshaverne - i England er det Sky Sports og BT Sports - har lagt et stort pres på Premier League for at finde en plan, fordi de allerede har mistet mange kunder på grund af de fodboldløse sendeflader.

Men der er også en anden grund til, at sæsonen skal være afviklet pr. 16. juli.

Premier League har i forvejen den største tv-kontrakt i verden, hvor hver klub minimum får en milliard pr. sæson, og den 'vandtætte' tv-kontrakt for den kommende, nye sæson på cirka 25 milliarder træder i kraft 1. august.

Hvilket selvfølgelig betyder, at en ny sæson skal være klar til at gå i gang.

Det handler om penge, mange penge.