Kampene i den bedste engelske fodboldrække fortsætter trods stigende smittetal, oplyser Premier League.

Det er ikke på tale at holde i pause i Premier League på grund af coronapandemien.

Det oplyser Premier League onsdag aften, efter at en kamp tidligere på dagen blev udsat på grund af for mange smittetilfælde hos Fulham, der skulle have spillet ude mod Tottenham.

Generelt oplever England stigende smittetal, men der er ingen planer om at sætte landets bedste fodboldrække på pause.

- Premier League har ikke diskuteret at holde pause i sæsonen, lyder det fra Premier League.

- Ligaen fortsætter med at have tillid til covid-19-protokollerne, der skal gøre det muligt at afvikle kampene som planlagt. Disse protokoller har fortsat fuld støtte fra regeringen.

