Der kan stadig spilles fodbold i Premier League, selv om store dele af England lukkes ned på grund af corona.

Der kan fortsat spilles fodbold i den engelske Premier League, selv om store dele af det engelske samfund lukkes ned.

Lørdag meddelte premierminister Boris Johnson på et pressemøde, at en stor del af landet lukker ned fra torsdag 5. november, efter at England har oplevet en markant stigning i antallet af daglige smittetilfælde med coronavirus på det seneste.

Ifølge Englands kulturminister, Oliver Dowden, kan elitesport i landet, som foregår for lukkede døre, dog stadig fortsætte.

»Det vil være tilladt at transportere sig til sit arbejde. Det inkluderer elitesport, der spilles for lukkede døre,« lyder det i et tweet fra Oliver Dowden.

Premier League var i sæsonen 2019-20 suspenderet i tre måneder fra marts til juni, da England lukkede ned på grund af coronapandemien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP vil også rugby, tennis og hestesport stadig kunne gennemføres trods nedlukningen.

I det seneste døgn er der bekræftet 21.915 tilfælde af coronasmitte, viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

Det bringer det samlede antal registrerede smittetilfælde i Storbritannien op på 1.011.660, siden udbruddet begyndte tidligere på året.

Britiske eksperter advarer om, at virusset nu breder sig hurtigere, end de havde forestillet sig i deres værste scenarier.

Tidligere på året sagde eksperterne, at man i værste fald ville kunne ende med 80.000 døde som følge af coronapandemien.

I dag har Storbritannien registreret over 46.000 dødsfald blandt personer smittet med corona. Og eksperterne frygter, at landet kan ende med over 100.000 coronadødsfald.