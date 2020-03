Weekendens kampe i Premier League bliver hverken aflyst, udskudt eller spillet uden tilskuere.

Mens fodboldligaer og -turneringer verden over bliver sat på pause, aflyst eller spillet uden tilskuere, fortsætter den bedste engelske fodboldrække som normalt.

Weekendens Premier League-kampe vil således blive afviklet som planlagt og med tilskuere på lægterne midt i udbruddet af coronavirus rundt om i verden.

Det skriver ligaen på sin hjemmeside torsdag.

- Mens premierministeren har angivet, at alle sportsbegivenheder bør finde sted som normalt for nu, så indikerede han også, at regeringen overvejer at forbyde alle større offentlige arrangementer såsom sportskampe, lyder det på hjemmesiden.

- Vi fortsætter derfor med at arbejde tæt sammen med vores klubber, regeringen, FA (fodboldforbundet, red.), EFL (ligaorganisationen, red.) og andre relevante interessenter for at sikre, at passende nødplaner er på plads, hvis omstændighederne ændrer sig.

Kort efter, at ligaen havde meldt ud, at weekendens kampe vil blive spillet som normalt, meddelte Arsenal, at cheftræner Mikel Arteta er testet positiv for coronavirus.

Som følge af det ventes hele førsteholdstruppen og trænerstaben at blive sendt i karantæne. Nyheden har fået Premier League til at indkalde til et hastemøde fredag med ligaens klubber angående de kommende kampe.

Modsat Premier League så sættes al fransk fodbold i bero. Torsdag aften meddelte Det Franske Fodboldforbund, at alle turneringer i landet suspenderes på ubestemt tid på grund af coronavirus.

Den kommende Premier League-runde byder blandt andet på et opgør mellem Tottenham og Manchester City samt Merseyside-derbyet mellem Everton og Liverpool.

/ritzau/