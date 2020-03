Spillerne i Premier League må ikke give hånd til hinanden inden kampstart for at undgå smitte med coronavirus.

Det er slut med at hilse pænt på hinanden med håndtryk, inden kampene i Premier League går i gang.

Ligaen har besluttet at forbyde både spillere, trænere og officials at hilse på hinanden med håndtryk, som det ellers er kutyme, for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

Holdene skal stadig stille op og lytte til Premier League-hymnen, men i stedet for at ønske hinanden god kamp med håndtryk, skal hjemmeholdet gå forbi udeholdet uden at have fysisk kontakt.

Tiltaget kommer efter rådgivning fra læger.

- Coronavirus spredes via dråber fra næse og mund og kan overføres til hænderne og ledes videre via et håndtryk, skriver ligaen.

Virusset har indtil videre smittet 95.000 personer verden over. Mere end 3200 er døde som følge af virusset, mens 53.000 er blevet raske igen.

/ritzau/