Premier League-dommeren Mike Dean tager en pause fra at passe fløjten i den engelske liga.

Det skyldes, at den rutinerede dommer og hans familie har modtaget dødstrusler efter to kontroversielle kendelser i løbet af sidste uge.

Her gav Mike Dean det røde kort til både Southampton-spilleren Jan Bednarek og West Ham-spilleren Tomas Soucek i løbet af ganske få dage.

Begge kendelser er efterfølgende blevet annulleret, fordi det engelske fodboldforbund har vurderet, at begge Mike Dean-domme var forkerte.

52-årige Mike Dean.

Truslerne mod den 52-årige dommer, hans kone og deres to døtre er blevet meldt til det engelske politi.

Direktøren for dommerforeningen i England, Mike Riley, tager afstand fra dødstruslerne, som Premier League-dommeren har modtaget.

»Trusler og misbrug af denne art er totalt uacceptabelt, og vi støtter fuldt ud Mikes beslutning om at rapportere disse beskeder til hans familie til politiet,« siger han og fortsætter:

»Ingen skal være offer for afskyelige beskeder som disse. Onlinemisbrug er uacceptabelt på ethvert plan, og der skal gøres mere for at håndtere problemet.«

I første omgang vil Mike Dean ikke være dommer i den kommende weekend. Her var han ikke sat på som hoveddommer i forvejen, men han har ligeledes frabedt sig at være fjerdedommer samt VAR-dommer.

Dommeren har dog tænkt sig at dømme FA Cup-kampen mellem Brighton og Leicester onsdag aften, som har været planlagt længe.