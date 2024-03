Premier League-chef mener, at der er for mange VAR-tjek i Premier League, og de tager for lang tid.

VAR er konstant til debat, ikke mindst i Premier League, der introducerede videodommersystemet før sæsonen 2019/20.

Efter knap fem år på bagen er der stadig plads til forbedring, medgiver Premier League-chefen Tony Scholes.

- Der er to elementer, som jeg tror, påvirker hele VAR's omdømme. For det første laver vi for mange VAR-tjek, og de tager også for lang tid. Det påvirker flowet, og det er vi bevidste om.

- Det er stadig til en vis grad forståeligt set i lyset af presset på dem, der træffer beslutningerne, både fra os selv, medierne og tilhængerne, siger Tony Scholes til ESPN ifølge NTB.

Han forstår til fulde frustrerede fans.

- Oplevelsen af VAR for tilhængere på stadion er for dårlig. Det er langt fra godt nok, og det ved vi godt. Det går ud over tilhængernes glæde ved sporten, og det er noget, vi skal lave om på, tilføjer Scholes.

I England var kritikken af VAR blandt andet meget hård, da Liverpools Luis Diaz fejlagtigt fik annulleret en scoring for offside tidligere på sæsonen.

Alligevel mener Scholes, at VAR delvist kan betegnes som en succes.

- Hvis formålet med værktøjet er at opnå mere præcise beslutninger, har det været en klar succes. Men det stiller vi os ikke tilfredse med, vi vil gerne forbedre os.

/ritzau/