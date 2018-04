Premier League-klubberne har i denne sæson brugt over 300 millioner kroner mere på agenter end i sidste sæson.

London. Det er en guldrandet forretning at være agent for en fodboldspiller, hvis man kan afsætte sin klient til en klub i Premier League.

I løbet af transfervinduerne i sommeren 2017 og i januar 2018 har agenter kunnet stoppe 1,8 milliarder kroner i lommen alene for at have spillet en rolle i spillerhandler.

Det er en stigning på over 300 millioner kroner sammenlignet med sidste sæson. Det skriver den britiske avis The Guardian. Tallene stammer fra klubbernes indberetninger til Det Engelske Fodboldforbund (FA).

I tillæg til de mange millioner agenterne tjener, når deres klient skifter klub, får agenterne sædvanligvis også en del af spillernes løn i fast honorar.

Liverpool, Chelsea og Manchester City har været de mest gavmilde over for fodboldens mellemmænd.

Klubberne har betalt henholdsvis 238 millioner kroner, 214 millioner kroner og 197 millioner kroner til agenter i forbindelse med spillerhandler.

De tre klubber har blandt andre købt Virgil van Dijk, Alvaro Morata og Kyle Walker for store millionbeløb i løbet af sæsonens to transfervinduer.

Det er ikke offentliggjort, hvor meget klubberne har betalt agenterne for specifikke handler, men hvor mange penge klubberne i alt har brugt på agenthonorarer.

