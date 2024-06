19 ud af 20 klubber stemte for at beholde videosystemet VAR i Premier League. Men forbedringer er planlagt.

Premier Leagues klubber har forkastet et forslag om at afskaffe VAR.

Det oplyser den engelske fodboldliga på sin hjemmeside efter årsmødet i Harrogate.

Wolverhampton havde stillet forslaget om at afskaffe videosystemet, der er skabt for at opnå færre forkerte hændelser i kampene.

Klubben mente, at "prisen, der betales for en lille forbedring i nøjagtigheden, strider mod spillets ånd, og som resultat bør det afskaffes fra 2024/25-sæsonen".

Den udlægning var de øvrige 19 klubber altså ikke enige i. Men noget skal der gøres for at forbedre systemet.

- Selv om VAR skaber flere korrekte beslutninger, er der enighed om, at der skal ske forbedringer til fordel for spillet og fansene, lyder det i en erklæring fra Premier League.

VAR har været brugt i den bedste engelske fodboldrække siden sæsonen 2019/20, men har gentagne gange været genstand for debat.

Også i den forgangne sæson, hvor både kendelser og manglende kendelser blev kritiseret højlydt af spillere, trænere og klubber.

Det har Premier League tænkt sig at lave om på, og der er nu udpeget seks områder, hvor forbedringer skal ske.

Det drejer sig blandt andet om at have kortere pauser og færre forsinkelser i kampene.

En af metoderne til at opnå det er det semiautomatiske offsidesystem, som med stor succes har været anvendt i blandt andet Champions League.

Fra den kommende sæson skal det hjælpe dommere og linjedommere med at vurdere, om en spiller er i strafbar offsideposition i forbindelse med et mål.

Desuden vil ligaen give tilskuere et større indblik i kendelserne ved at vise flere gengivelser af situationer på storskærme og lade dommeren forklare ændringer af kendelser over højttaleranlægget.

Tiltaget skal være med til at skabe større gennemsigtighed i processerne.

/ritzau/