Den franske Fulham-angriber Aboubakar Kamara er blevet anholdt efter en voldsepisode på klubbens træningsbaner mandag.

Nu har politiet udgivet en erklæring i sagen.

»Politiet blev tilkaldt til træningsbanerne i New Malden kort efter kl. 17.00 mandag d. 21, januar efter forlydender om en slåskamp,« lyder det i en officiel erklæring fra Metropolitan Police via nyhedsbureauet AFP.

»Betjentene ankom. En mand i 20'erne blev arresteret grundet mistanke om vold.«

Også Fulham har udtalt sig i sagen, lyder det.

»Klubben er glade for den hurtige ageren fra Metropolitan Police, som hurtigt var på stedet efter, at episoden blev anmeldt mandag. Den anholdte har fået et forbud mod at møde op på Motspur Park og alle klubbens faciliteter på ubestemt tid.«

Kamara har indtil videre spillet 45 kampe og scoret 10 mål London-klubben, men kommer højst sandsynligt ikke til at spille flere.

