»Jeg vil gerne sige til citat, at der findes en homo- eller biseksuel spiller på hvert fodboldhold. De er der. Det er 100 procent sikkert.«

Så klar er meldingen fra Watford-anføreren Troy Deeney i BBC-programmet 'Grounded with Louis Theroux'.

Angriberens udtalelse er en smule opsigtsvækkende, da den tidligere Norwich-angriber Justin Fashanu er den eneste fodboldspiller i Storbritannien, der nogensinde er stået frem som homoseksuel.

Den 31-årige angriber har selv to børn, og han mener, at spillerne skal komme frem, så de ikke skal bære den tunge byrde alene.

31-årige Troy Deeney. Foto: MATTHEW CHILDS

»De er bange for at stå frem, fordi de er nervøse for det ansvar, der følger med. Jeg tror, at når først en har stået frem, så følger resten med.«

I 2019 sprang den australske fodboldspiller Andy Brennan ud. Han havde tidligere tørnet ud for Newcastle Jets i Australien.

Og Troy Deeney siger, at tiden er den rette lige nu, hvis man ønsker at stå frem.

»Jeg tror, der er en større platform end nogensinde til at være en homoseksuel sportsudøver.«

Den 31-årige Premier League-anfører forstår ikke, hvorfor spillere som Andy Brennan først står frem, når karrieren er forbi.

»Jeg undrer mig også over, hvorfor sportsudøvere afslutter karrieren, inden de fortæller om deres seksualitet. Det må da være en svær og tung byrde at bære i så mange år.«

Premier League begynder igen efter corona-pausen på onsdag, mens Troy Deeney og Watford møder Kasper Schmeichel og Leicester på lørdag klokken 13.30.