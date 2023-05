Nottingham Forest blev for stor en mundfuld til Arsenal, som må se Manchester City løbe med mesterskabet.

Manchester City er engelsk mester i fodbold.

Lørdag aften tabte klubbens nærmeste forfølger, Arsenal, nemlig med 0-1 til Nottingham Forest, som med sin sejr sikrede sig overlevelse Premier League.

Arsenal har kun én kamp tilbage, men fire point op til Manchester City, som endnu mangler tre kampe. Dermed er kampen om mesterskabet definitivt lukket og slukket.

Det er femte gang på seks sæsoner, at Manchester City snupper det engelske mesterskab.

Arsenal lukkede lørdag mål ind i første halvleg og lignede aldrig et hold, der for alvor troede på, at mesterskabet længere var inden for rækkevidde.

Klubben fra London lå ellers i lang tid i førersædet til at snuppe mesterskabet. I mere end halvdelen af sæsonen har klubben indtaget førstepladsen. Men da det virkelig gjaldt i sæsonafslutningen, gik det galt.

Samtidig har Manchester City løftet sit niveau betragteligt og vundet 11 kampe i træk. Søndag kan klubben fejre mesterskabet med sin 12. sejr på stribe, når Chelsea kommer på besøg på Etihad Stadium.

Nottingham Forest bragte sig foran mod Arsenal allerede efter 19 minutter, da Martin Ødegaard smed bolden lige ind i fødderne på Morgan Gibbs-White, som straks satte i fuld firspring frem ad banen.

Da han nåede kanten af feltet, afleverede han bolden mod højre til Taiwo Awoniyi, der dirigerede bolden hen over Aaron Ramsdale i Arsenals mål.

Det betød, at Nottingham Forest-spillerne kunne gå i defensiven og forsvare sejren hjem. Og det gjorde de. Arsenal blev overladt al initiativ, men formåede ikke at omsætte boldbesiddelsen til store chancer.

Tempoet var ganske enkelt ikke højt nok til at udfordre hjemmeholdets betondefensiv, og kampbilledet ændrede sig ikke alverden efter pausen.

Faktisk var værterne klart farligst, når de fik mulighed for at stikke afsted i kontraangreb.

Blandt andre Morgan Gibbs-White fik en enorm mulighed med omtrent 25 minutter igen, men sparkede kuglen i sidenettet.

Til sidst blev det mere og mere febrilsk fra Arsenal-spillerne, som kastede fortvivlede blikke til hinanden på grønsværen, mens hjemmeholdets fans fejrede overlevelsen i den bedste engelske række.

