Tirsdag aften kom Lionel Messi på måltavlen i Champions League for 16. sæson i træk.

Det skete, da han åbnede ballet på et straffespark i Barcelonas sejr på 5-1 over Ferencvaros.

Men det var ikke den argentinske superstjernes målfrekvens, som Preben Elkjær hæftede sig ved, da han analyserede kampen i studiet hos TV3+ efter slutfløjt.

Det var derimod Lionel Messis attitude, som Elkjær mest af alt havde bemærket.

»Jeg synes ikke, han smiler så meget.«

»Han så ikke så glad ud. Jeg håber, at… Det er jo ham, de har brug for, hvis de skal nå rigtig langt i den her turnering - så skal vi have en glad Messi,« sagde Preben Elkjær (du kan se hele analysen i klippet øverst i denne artikel).

Det store fokus på Messis udtryk skyldes selvfølgelig sommerens dramatiske forløb, hvor han forsøgte at komme væk fra Barcelona.

Men Messi endte som bekendt med at tabe magtkampen til ledelsen, og derfor må han blive i storklubben, indtil han har kontraktudløb efter denne sæson.

Og her har Barcelona angiveligt accepteret, at Messi smutter for at blive genforenet med Pep Guardiola i Manchester City - den historie kan du læse mere om her.