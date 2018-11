Den danske landsholdslegende Preben Elkjær havde glemt sin pung, da han forleden var i Lagkagehuset i Hellerup efter teboller.

Men en venlig mand - ved navn Martin - lånte den nuværende tv-ekspert 30 kroner, så Preben Elkjær kunne foretage sit tebolle-indkøb.

De aftalte, at den tidligere fodboldstjerne skulle overføre pengene til den hjælpsomme mand via MobilePay - men så skete det, der ikke måtte ske: Preben Elkjær mistede Martins mobilnummer!

Og hvad gør man så? Man sætter da gang i en viral eftersøgning. 61-årige Preben Elkjær røg på Twitter med følgende opfordring til sine mere end 13.600 følgere:

Hjælp, venlige Martin lånte mig 30 kr. I Lagkagehuset I Hellerup. Skulle sende ham pengene på MobilePay, men har mistet hans Nummer. Kan vi finde ham??? — Preben Elkjær (@PePreben) November 4, 2018

Opslaget blev 'liket' og 'retweetet' i vildskab. Og et par timer senere var der bid.

Så fandt du mig Hej Preben, det var mig som hjælp tidligere, du skal være velkommen til at kontakte mig på martin@kbhavn.dk men vil dog gerne sponsorere 3 teboller til selveste Preben Elkjær Vh Martin — Martin Bastrup Bruun (@martin_bastrup) November 4, 2018

»Så fandt du mig. Hej Preben, det var mig som hjælp tidligere, du skal være velkommen til at kontakte mig på martin@kbhavn.dk men vil dog gerne sponsorere 3 teboller til selveste Preben Elkjær,« skrev redningsmanden, Martin Bastrup Bruun.

Sådan twitter, succes. Martin er fundet og gælden kan betales Mange tak for hjælpen til jer alle, det er for sejt. — Preben Elkjær (@PePreben) November 4, 2018

»Sådan twitter, succes. Martin er fundet og gælden kan betales. Mange tak for hjælpen til jer alle, det er for sejt,« skrev den nu gældfri Preben Elkjær.

Preben Elkjær er én af historiens mest succesrige danske fodboldspillere. Han står noteret for 69 kampe og 38 mål for det danske landshold. I 1986 var han hovedmanden bag Verona sensationelle italienske mesterskab - en bedrift, der forleden gjorde ham til æreborger i den italienske by.

Martin sidder nu, og til evig tid, med landets stærkeste "bedstefar husker" historie - Dengang Preben Elkjær franarrede mig 30 kroner i Lagkagehuset.



Den historie er langt mere end 30 kroner værd - Han melder sig aldrig — Dan Lützen (@DanLutzen) November 4, 2018

Du skylder ikke 30 kr. for noget som helst! Hvis du kan få gratis espresso og morgenbrød i Verona, så kan du fandme også i Hellerup. — Oliver3 (@oliveraas10) November 4, 2018

Boykot Lagkagehuset. Tænk at bringe Preben i forlegenhed på den måde. — Kristian Harbo (@HarboKristian) November 4, 2018

Det må være på tide, at El Prebsi får fri flødeskumskage i hele landet efter den her misére. Enhver italiener med respekt for sig selv ville skrive under på, at det er uværdigt i det hele taget at afkræve ham betalingen — Erling Johnsen (@erlingjohnsenDK) November 4, 2018