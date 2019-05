Det var bestemt ikke Tottenhams kamp mod Ajax. Og det var heller ikke Christian Eriksens.

For i Harry Kane og Heung-min Sons fravær, var det ikke fordi danskeren funklede. Han havde - ligesom resten af holdet - problemer.

»Det, Christian Eriksen og Dele Alli er gode til er at spille bolden rundt. At deres hold har bolden. Det havde de især ikke i første halvleg,« sagde Preben Elkjær i tv-studiet efter opgøret.

For i starten af kampen, stod der Ajax på mange af tingene, og Tottenham havde svært ved at finde fodfæste.

Og i studiet efter fortalte Preben Elkjær også, at der var en anden ting, han bemærkede ved den danske landsholdsprofil.

»Jeg synes heller ikke, Eriksen stråler af overskud. Det må jeg sige. Jeg tror hele holdet var ramt. Hvis du heller ikke har nogen at spille bolden til, hvis folk ikke bevæger sig, og du spiller et spil, du ikke er vant til.. det var ikke hans kamp, det var ikke Dele Allis kamp. To af de spillere der kan skabe de offensive ting for Tottenham, var der ikke,« sagde Preben Elkjær.

Her stemte Michael Laudrup i, og sagde, at der manglede spillere, der kunne afdrible en mand. Det haltede for Tottenham, og det haltede også for Christian Eriksen.

Men det er heller ikke der, danskerens største styrke ligger, understregede Elkjær.

»Han kan så mange andre ting, men han har selvfølgelig også brug for et hold, der spiller godt. For i sig selv er han ikke en spiller, der afdribler folk, er lynhurtig, kan løbe fra nogen. Det er ikke den type spiller han er. Han har brug for andre spillere, der bevæger sig,« lød det fra eksperten.

For Eriksens styrke er at kunne læse spillet og lave de geniale afleveringer.

»Når han spiller på et hold, hvor folk ikke bevæger sig, hvor det ikke hænger sammen, så er hans muligheder begrænsede. Hvis han ikke kan spille boldene, bliver han lidt en ordinær spiller, hvis han skal løbe rundt og flytte bolden og ikke har spillere at servicere.

Returopgøret mellem Tottenham og Ajax spilles den 8. maj i Amsterdam.