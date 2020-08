En gigantisk nedsmeltning.

Det var, hvad der skete for FC Barcelona, da holdet tabte med svimlende 2-8 til Bayern München fredag aften i Champions League-kvartfinalen.

Og det var ikke kun spillerne, der var rystede efter opgøret.

Det samme var de danske eksperter i TV3-studiet, og adspurgt om det var en æra, der var forbi, kom svaret prompte fra Preben Elkjær.

Lionel Messi og resten af Barcelona-holdet tabte fredag aften til Bayern München. Foto: TIAGO PETINGA Vis mere Lionel Messi og resten af Barcelona-holdet tabte fredag aften til Bayern München. Foto: TIAGO PETINGA

»Det er lige før, jeg ikke kun siger for FC Barcelona men spansk fodbold. De har jo domineret de sidste 15-20 år i europæisk fodbold med Real Madrid specielt og FC Barcelona. Og også Atletico Madrid. Det var som om i aften, der blev lyset slukket for spansk fodbold,« sagde den tidligere landsholdsstjerne og fortsatte:

»De skal til at genopfinde sig selv. Der er ikke noget Galacticos mere. De kan allesammen kigge mod Tyskland, nye trænere, nye ideer, nye måder at spille spillet på. Der må spansk fodbold og Barcelona kigge på sig selv, og hvordan de bygger deres hold op nu. De skal jo genopbygge sig selv,« sagde Preben Elkjær i studiet efter kampen. Hele klippet kan ses i toppen af artiklen.

Mange af Barcelona-stjernerne skuffede, men de kan heller ikke bare pilles ud af ligningen og holdet, når det kommer til en genopbygning.

»Det helt store problem er, at du kan ikke bare smide seks eller syv mand væk. Hvis du gør det, bliver holdet fuldstændig rystet fra hinanden, men du hiver også fat i rygraden, energien, i hierarkiet på holdet. Det kommer til at tage tid,« lød det fra Jesper Grønkjær, der pegede på, at Bayern München har unge spillere der slår igennem samtidig med, de også har de erfarne.

Det store nederlag kommer til at hjemsøge FC Barcelona i lang tid. Det er veteranen Gerard Pique mere end bevidst om, og det lagde han heller ikke skjul på efter ydmygelsen.

»Det var en forfærdelig kamp, det er en ildevarslende fornemmelse, skam er ordet. Klubben har brug for forandring. Og jeg taler ikke om træneren eller spillerne. Jeg vil ikke udpege nogen, men strukturelt har klubben og holdet brug for forandring på alle niveauer, fordi det er ikke første gang, det er sket for os,« sagde han blandt andet.