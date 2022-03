Det er sket før. Og onsdag aften skete det igen for PSG.

For inden kampen mod Real Madrid var det franskmændene, der havde de bedste kort på hånden med en sejr på 1-0 i bagagen.

Men endnu engang endte det i et kollaps af den franske storklub, der endda kom foran med 1-0 i returkampen.

»Det er rystende, det her hold igen ikke kan bevare koncentrationen i sådan nogle vigtige kampe,« sagde TV3 Sports ekspert Preben Elkjær efter kampen, som Real Madrid endte med at vinde med 3-1.

»Det er simpelthen ikke godt nok, og så er man jo ikke god nok. Hvis man har en målmand, der kvajer sig på den måde... og så er de jo også helt væk efter det mål. De mister jo fuldstændig overblikket. Så kan man ikke forvente at komme langt i denne her turnering,« lød den hårde dom fra Elkjær.

For da første halvleg blev fløjtet af, var det PSG, der førte 1-0 og altså i alt 2-0, inden anden halvleg startede.

Men herfra gik det galt for klubben efter først en brøler fra PSG-målmanden Donnarumma, der i eget felt mistede bolden efter et solidt pres fra Benzema, og det endte i en udligning af sidstnævnte.

Og Karim Benzema var bestemt ikke færdig med at vise sig frem, for det var også ham, der stod for de næste to Real Madrid-scoringer og dermed sikrede den spanske storklub en plads videre i turneringen.

»Champions League er den ultimative scene, det er der, vi allesammen vil være. Jeg synes, det på mange måder var magisk. Det var ikke det bedste hold, der vandt over to gange 90 minutter. Paris var rigtig, rigtig gode. Men Modric, Benzema... det var magi mod slutningen. Men kæmpe overraskelse, det må jeg virkelig sige efter de første tre halvlege,« sagde Jesper Grønkjær.

Sidste år røg PSG ud i semifinalen, mens de i 2020 tabte de finalen til Bayern München. Skruer vi tiden tilbage til 2017, stod PSG for et af de større kollaps.

Efter at have vundet første kamp i ottendedelsfinalerne over FC Barcelona med 4-0, gik det helt galt i returkampen. Her tabte den franske storklub 6-1 og røg ud.

I 2019 mødte klubben Manchester United i ottendedelsfinalerne men efter at have vundet første ude med 2-0, tabte franskmændene med 1-3 på hjemmebane.