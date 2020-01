Den danske fodboldlegende Preben Elkjær glæder sig over, at Christian Eriksen nu kan kalde sig Inter-spiller.

Men det bliver også en udfordring. Det siger Preben Elkjær til B.T.

»Det er godt, at han får en klub nu og kommer til at spille noget fodbold igen. Det er også det vigtigste set i forhold til EM, at han kommer i gang. Og så er Inter en god og stor klub, som har været langt nede, men ser ud, som om de er på vej frem med de nye ejere, der gerne vil bruge nogle penge,« siger han og fortsætter:

»Der er kommet nogle bedre spillere til, og det er et af de bedste hold i Italien nu. Men det skal han nok blive glad for. Det er helt sikkert. Italien er et pragtfuldt land - også at spille fodbold i.«

Preben Elkjær førte Verona til mesterskabet i 1985 og nyder stadig heltestatus i byen. Fabio Brivio/Ritzau Scanpix Vis mere Preben Elkjær førte Verona til mesterskabet i 1985 og nyder stadig heltestatus i byen. Fabio Brivio/Ritzau Scanpix

Preben Elkjær kender om nogen til italiensk fodbold, da han fra 1984 til 1988 spillede for Verona, hvor han på toppen af sin karriere og selv den dag i dag bliver hyldet i byen for sin tid i klubben.

»Det er mindre fysisk, end det er i England, men der er også mindre plads, så det bliver spændende at se, hvordan han falder ind. Det er anderledes i Italien. Det går langsommere, og det er mere kompakt. Man får lov til at spille på midtbanen, men når man nærmer sig modstandernes mål, så bliver der lukket til. Så det er meget anderledes,« siger han.

Det var i sommer, at Christian Eriksen første gang for alvor åbnede op for, at han godt kunne tænke sig at prøve noget nyt efter næsten seks år i London-klubben. Her lagde fynboen særligt vægt på, at det skulle være 'et skridt op', hvis han skulle skifte.

Nu er det så endt med at blive Inter. Ser du det som et skridt op?

»Argh. Jeg ved så ikke, om det er et skridt op. Inter er en meget stor klub og har også meget mere på cv’et, end Tottenham har. Så på den måde er det navnemæssigt større, men fodboldmæssigt er Tottenham et bedre hold end Inter. Og kigger man på Serie A over for Premier League, så er det et skridt ned.«

Inter ligger øjeblikkeligt nummer to i den italienske Serie A med tre point op til de forsvarende mestre fra Juventus.

Christian Eriksen har skrevet under på en kontrakt, der løber til sommeren 2024.