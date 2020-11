En af de få danskere, der for alvor har været tæt på den nu afdøde fodboldtroldmand Diego Maradona, er den danske fodboldlegende Preben Elkjær.

Over for B.T. sætter han ord på, hvad det er for en person og fodboldspiller, verden onsdag mistede i en alder af 60 år.

»Jeg er glad for, at jeg har nået at opleve ham. Det er virkelig trist, at han er gårt bort,« siger Preben Elkjær.

Som aktiv spiller har Preben Elkjær oplevet at stå overfor Maradona på fodboldbanen flere gange.

»Han var den måske bedste fodboldspiller nogensinde,« siger Preben Elkjær.

Hvad var det, han kunne som fodboldspiller?

»Hvad var det, han ikke kunne? Han var fantastisk på banen. Helt fantastisk med bolden. Og man kunne ikke få bolden fra ham. Og derfor blev han også behandlet hårdt af modstanderne, fordi man ikke kunne få bolden fra ham.«

Også efter karrieren på banen var ovre, har de to stået overfor hinanden.

Det legendariske mål på Azteca-stadion i Mexico City i 1986, hvor Maradona afdriblede et helt engelsk landshold. Foto: REUTERS FILE PHOTO Vis mere Det legendariske mål på Azteca-stadion i Mexico City i 1986, hvor Maradona afdriblede et helt engelsk landshold. Foto: REUTERS FILE PHOTO

Det skete under interviews.

Så Preben Elkjær har en god idé om, hvad det var for en mand, verden nu har mistet.

»Jeg har interviewet ham nogle gange. Og der var han altid en sjov fyr,« siger Preben Elkjær.

»Det var som om, han var ekstra venlig over for tidligere fodboldspillere. Og det gjaldt også mig. Så selvom han i perioder boykottede pressen, så kunne vi gamle spillere godt få ham i tale,« siger Preben Elkjær om interview, han lavede med Maradona for TV 2.

Det måske mest berømte mål i fodboldhistorien kendt som 'Guds hånd'-målet scoret af Maradona ved VM i Mexico i 1986. Foto: SVEN SIMON Vis mere Det måske mest berømte mål i fodboldhistorien kendt som 'Guds hånd'-målet scoret af Maradona ved VM i Mexico i 1986. Foto: SVEN SIMON

»Man kunne for alvor mærke, at han gad os gamle spillere.«

Hvad er det for en mand, vi har mistet?

»Lad mig sige det på den her måde: Jeg har aldrig mødt en eneste, der har spillet mod eller med ham, der har sagt noget dårligt om ham. Det siger alt,« siger Preben Elkjær.

Diego Armando Maradona bliver sammen med brasilianske Pele regnet for at være den måske bedste fodboldspiller i historien.

Han førte blandt andet Argentina til VM-guld i 1986. Her lavede han målet, der siden er blevet kendt som 'Guds hånd' - scoret med hånden i en kamp mod England.

Desuden scorede han også et af de mål, som siden er blevet kåret til at være blandt de bedste i historien ved i samme kamp som ovenstående at afdrible nærmest et helt engelsk landshold, inden bolden ramte netmaskerne.