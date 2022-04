»Det er noget af det bedste, jeg kan huske, jeg har set.«

Sådan lød det tirsdag aften fra Preben Elkjær, da han skulle sætte ord på Liverpool og det, holdet præsterer for tiden.

Formen er mildest talt forrygende, og da Elkjær var i Champions League-studiet, lagde han heller ikke skjul på, at han har svært ved at huske at have set noget lignende på fodboldbanen.

»Jeg synes, det er meget specielt. Jeg kan sjældent huske, jeg har set et fodboldhold, der spiller så blindt sammen med hinanden,« siger han og fortsætter:

»De behøver ikke kigge op, de ved, hvor medspillerne er, hvornår de skal spille bolden, hvordan de skal spille bolden. Det er næsten uhyggeligt, synes jeg.«

Liverpool spiller Champions League-semifinale onsdag aften mod Villarreal. Den første af to kampe, og spørger man Preben Elkjær er Jürgen Klopps mandskab klare favoritter til at booke en finaleplads.

»Lige her og nu hundrede procent. Jeg kan slet ikke se, hvem der skal kunne gå ud og gøre noget ved det her hold. Og så kan de gå ud og tabe 0-2, sådan er fodbold. Men Liverpools fans, og dem er der mange af i denne verden, skal virkelig nyde de her år, for det de ser fra deres hold er helt specielt,« siger den tidligere landsholdsspiller.

Liverpool ligger i skrivende stund nummer to i Premier League efter 33 kampe. De har blot ét point op til Manchester City på førstepladsen.