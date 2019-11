Inter var bagud ved pausen, men vandt alligevel over Verona og er tilbage i spidsen for Serie A.

Inter er tilbage på førstepladsen i Serie A, i hvert fald indtil Juventus har spillet søndag aften på hjemmebane mod Milan.

Lørdag aften vandt Inter nemlig 2-1 på hjemmebane over Verona og bragte sig på 31 point for 12 kampe, mens Juventus har 29 point for 11 spillede opgør.

Inter bevægede sig ellers på kanten af en skuffelse og var bagud 0-1, men med to mål i anden halvleg - herunder en perle til 2-1 - fik favoritten sin pligtsejr i Milano.

Verona kom foran på et straffespark efter 19 minutter. Med det blotte øje var det svært at se, at Inter-keeper Samir Handanovic fældede Mattia Zaccagni, og det kunne ligne film fra Verona-angriberen, men efter VAR-gennemsyn pegede dommeren på pletten.

Fra 11 meter sparkede Valerio Verre 1-0-målet sikkert og hårdt i kassen.

I resten af halvlegen pressede Inter for udligning, og det var uhyre tæt på efter 43 minutter.

Romelu Lukaku afsluttede fra en lidt spids vinkel efter et gennemspillet angreb, og bolden dansede på målstregen, før keeper Marco Silvestri fik afværget situationen.

Inden pausen reddede han også et stærkt hovedstød fra selv samme Lukaku, og Verona holdt dermed føringen til pausen.

Udeholdet holdt stand indtil det 65. minut, hvor Matías Vecino pandede et indlæg fra højre i nettet til 1-1.

Inter måtte vente til det 83. minut med sejrsmålet. Nicolo Bartella tog nogle træk uden for feltet og endte med at knalde bolden op i målhjørnet fra godt 20 meter. Et fremragende mål, der fik holdkammerater, træner Antonio Conte og tilskuerne til at eksplodere i jubel.

Senere lørdag aften tager Napoli imod Genoa.

/ritzau/