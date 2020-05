Hvis Joe Biden bliver USA's præsident, vil han ikke støtte VM-værtskab, før fodboldkvinderne har fået ligeløn.

Præsidentkandidat Joe Biden blander sig nu i debatten om, hvorvidt det kvindelige amerikanske landshold i fodbold skal have det samme i løn som spillerne på herrelandsholdet.

Det afviste en føderal dommer natten til lørdag dansk tid, men derfor skal fodboldkvinderne ikke opgive deres kamp for ligeløn, mener Joe Biden.

Bliver han præsident, uden at fodboldkvinderne har fået de samme lønvilkår som landsholdsspillerne på herresiden, vil han sørge for, at USA's VM-værtskab på herresiden i 2026 ikke får statsstøtte.

Det skriver demokraten på Twitter.

- Til kvindelandsholdet: I må ikke opgive denne kamp. Det her er ikke forbi endnu.

- Til Det Amerikanske Fodboldforbund: Ligeløn nu. Ellers må i gå et andet sted hen for at få finansieret jeres VM-værtskab, når jeg bliver præsident, skriver Joe Biden.

USA er VM-vært sammen med Canada og Mexico i 2026.

Mens en dommer altså har afvist den del af et søgsmål, som omhandler ligeløn, går andre sager om diskrimination fra Det Amerikanske Fodboldforbunds side videre i juni i Los Angeles.

Diskriminationssagerne handler blandt andet om ulige vilkår i forhold til fly, hotelophold og medicinsk behandling.

Det samlede søgsmål mod fodboldforbundet er 66 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 450 millioner kroner.

/ritzau/