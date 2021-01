Der kan meget vel være tale om god gammeldags valgflæsk, men Joan Laporta, der er favorit til at overtage præsidentposten i FC Barcelona, kommer nu med lidt af en bombe.

Ifølge ham ønsker Lionel Messi nemlig at blive i klubben.

»Jeg ved, at han ønsker at blive, og jeg ved, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at blive, så længe klubben kan give ham et tilbud, der passer ham,« siger Joan Laporta til den spanske avis Sport.

Det står i skærende kontrast til de udtalelser, den lille argentiner selv er kommet med, og som han for første gang fortalte om sidste år.

»Jeg sagde til klubben, inklusive præsidenten, at jeg ville væk. Det har jeg fortalt ham hele året. Jeg mente, det var på tide at komme videre. Jeg mente, at klubben havde brug for flere unge spillere, nye spillere, og jeg tænkte, at min tid i Barcelona var ovre. Jeg var meget ked af det, fordi jeg altid har sagt, at jeg vil stoppe min karriere her,« sagde han til Goal.com.

Men Lionel Messi fik ikke sit ønske opfyldt, hvorefter helvede brød løs.

Det hele endte i et kompromis, hvor Barcelonas nummer 10 skulle blive i klubben frem til sommeren 2021, hvor hans kontrakt løber ud.

Men nu er der måske alligevel håb for de mange FC Barcelona-fans, der gerne ser deres altoverskyggende stjerne fortsætte i Barcelona-trøjen. I hvert fald hvis man tror på Joan Laporta udtalelse.

Laporta stod i spidsen for den catalanske storklub fra 2003 til 2010 og var altså præsident for klubben, mens de havde voldsom succes på banen og blandt andet vandt Champions League to gange.

Ud over Joan Laporta stiller både Víctor Font og Toni Freixa op.

Oprindeligt skulle præsidentvalget have været afholdt 24. januar, men på grund af coronapandemien blev det udskudt. I stedet er planen nu, at det skal finde sted 7. marts.

FC Barcelona har fået lidt tur i den igen, efter en længere periode med skuffende resultater. De har således chancen for at vinde et trofæ, når de sønder møder Athletic Bilbao i den spanske Super Cup-finale.