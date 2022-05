Hvis det ikke var, fordi engelsk ikke just er franskmænds største force, havde de fleste af landets fodboldfans formentlig lige nu sunget med på Madonna-hittet 'Hung up'.

Popdronningen indleder nummeret med ordene 'Time goes by, so slowly' – og det er utvivlsomt den fornemmelse, den halve fodboldverden sidder med i den uendelige saga om stjernen Kylian Mbappé.

I de her dage kulminerer en historisk føljeton, hvor den 23-årige Paris Saint-Germain-spiller melder ud, om han forlænger sin kontrakt i PSG eller skifter til mægtige Real Madrid.

Flere franske medier melder, at Mbappé kommunikerer sin endelige beslutning ud i weekenden – formentlig søndag. Det markerer epilogen på en sag, der involverer enorme summer, en fransk præsident og absurde kontrakter – med andre ord er den så vanvittig, at kun få i fodboldhistorien kan måle sig med den.

Kylian Mbappé skiftede til PSG i 2017 fra Monaco. Den stenrige hovedstadsklub har betalt mere end 1,3 milliarder kroner for den dengang 18-årige spiller.

Mbappé kom til PSG i 2017 på en femårig kontrakt, der løber til 30. juni i år.

Det betyder, at verdens måske mest værdifulde spiller frit har kunnet skrive under med en hvilken som helst klub siden 1. januar – uden at denne skal betale nogen form for overgangssum.

Men Kylian Mbappé kan godt lide at tænke sig om og trække spændingen lidt (meget). Allerede i januar 2021 forlød det, at PSG kom med sit første tilbud om kontraktforlængelse til den franske landsholdsspiller.

Det afviste han.

Siden har klubben sendt nærmest surrealistiske kontraktilbud af sted til den eftertragtede juvel, mens Real Madrid også har bejlet til ham og spændt de økonomiske muskler.

Selv har Mbappé drømt om at spille for den spanske klub, siden han var en ung knægt, og i sommeren 2021 ønskede han også at skifte til kongeklubben.

Real Madrid smed et astronomisk bud på knap 1,4 milliarder kroner på Mbappé på bordet – et bud af en størrelse, man aldrig har set for en spiller med et år tilbage af sin kontrakt.

Men PSG sagde nej vel vidende, at man risikerede at miste ham et år senere uden at tjene en eneste øre.

Forsøget på at holde på stjernen har udviklet sig til en desperat jagt for pariserklubben. I marts forlød det eksempelvis, at man havde tilbudt ham 372 millioner kroner om året skattefrit i to år plus en bonus på 744 millioner kroner.

For få dage siden skrev spanske AS, at PSG har forsøgt at involvere den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tidligere præsident Nicolas Sarkozy for at overbevise Mbappé om at forlænge.

Altså et nuværende og tidligere statsoverhoved for at påvirke en 23-årig knægts beslutning.

Senest har den spanske sportsjournalist Edu Aguirre hævdet, at PSG sågar er villig til at gøre Mbappé til ejer af klubbens sportslige projekt.

På trods af sine kun 23 år er Kylian Mbappé den næstmest scorende PSG-spiller i historien med 168 mål i 216 kampe.

Igen et nærmest utænkeligt, surrealistisk og sindssygt scenario, hvor han angiveligt skulle have magt til at udskifte trænere og vælge de spillere, han gerne vil spille sammen med.

Oplysningen skal selvfølgelig tages med et gran salt, men den understreger bare, hvor massiv opmærksomhed og enorme proportioner sagaen om Mbappés fremtid har nået.

Omkring nytår begyndte man at spekulere i, hvornår Kylian Mbappé ville forløse spændingen og endelig fortælle om, hvorvidt fremtiden ligger i den franske eller den spanske hovedstad.

Men tidspunktet blev først udskudt til efter Champions League-ottendedelsfinalen mod netop Real Madrid.

Derefter var forventningen, at udmeldingen ville komme efter PSGs franske mesterskab. Men der er altså ikke nogen afklaring endnu.

Én ting er dog sikkert: Lørdag spiller PSG sin sidste sæsonkamp, når man tager imod Metz. Bliver det Kylian Mbappés sidste kamp i de blå-røde farver?

Det ved han formentlig kun selv.

»Det er stort set ovre. Mit valg er stort set truffet,« udtalte han for få dage siden, da han fortalte, at han ville komme med en afgørelse om sin fremtid inden landsholdssamlingen med det franske landshold 28. maj.

Selvom den længe ventede beslutning formentlig bliver kommunikeret søndag, kan det grundet sagens vilde udvikling stadig nå at ændre sig.

De seneste meldinger går på, at Mbappé – som lørdag kan blive den første nogensinde til at toppe både mål- og assistranglisten for en sæson i Ligue 1 – er enig om de kontraktlige forhold med begge klubber.

Det fortalte hans mor, Fayza Lamari, til det egyptiske medie Kora Plus, fredag. Hun fortæller også, at bolden nu ligger hos stjernen, der skal træffe en beslutning

Men uanset hvad han vælger, vil manden, der har scoret 36 mål og lagt op til 26 i 45 kampe i denne sæson, få skrevet sidste kapitel i en fortælling, der så ud til at vare for evigt.