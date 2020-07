Om mindre end et år udløber Lionel Messis Barcelona-kontrakt, og han har flere gange kritiseret klubben.

Uroen ulmer i FC Barcelona. Mesterskabet glippede for nylig, gennem det meste af sæsonen har der været kurrer på tråden internt, og sommeren 2021 er der præsidentvalg i klubben.

Midt i alt dette står stjernen over dem alle i klubben, Lionel Messi, med en kontrakt, som udløber næste sommer.

Det vil sige, at han fra nytår kan lave en forhåndsaftale med en ny klub og smutte transferfrit næste sommer. Et scenarie, som nok kan vække bekymring hos de fleste Barcelona-fans.

Messi har langtfra været tilfreds med, hvad der er foregået i klubben i denne sæson, men alligevel føler klubbens præsident, Josep Maria Bartomeu, sig overbevist om, at angriberen bliver i klubben.

- Messi har sagt mange gange, at han ønsker at stoppe sin karriere her, og jeg er ikke i tvivl om, at han forlænger, siger Bartomeu til mediet Mundo Deportivo ifølge Reuters.

Den 33-årige stjerneangriber har kaldt holdet både "svagt" og "ustabilt", og han har luftet kritik af både sportschef Eric Abidal og præsident Bartomeu, som han har haft uenigheder med.

Messi har ikke repræsenteret andre klubber end Barcelona på seniorniveau, og han har foreløbig scoret 633 mål for den catalanske storklub.

Han er med afstand den mest scorende i den spanske ligas historie, og han er syv gange endt som ligatopscorer, hvilket også er rekord.

Han blev også ligatopscorer i den netop afsluttede sæson med 25 ligatræffere. Derudover assisterede han ved 22 mål.

/ritzau/