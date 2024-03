De nykårede afrikanske mestre blev tirsdag fejret ved en ceremoni, hvor der var gaver i form af huse og penge.

Elfenbenskystens fodboldlandshold slog søndag Nigeria med 2-1 i finalen i Africa Cup of Nations og tog titlen som afrikansk mester.

To dage efter triumfen på hjemmebane blev vinderne fejret af præsidenten i det vestafrikanske land, Alassane Quattara.

Samtlige spillere blev belønnet med 570.000 kroner samt en villa til samme værdi.

Landstræner Emerse Fae modtog det dobbelte beløb, efter at han midtvejs i turneringen afløste franske Jean-Louis Gasset, der blev fyret efter gruppefasen, hvor værterne var i fare for at ryge ud.

Med Fae på trænerbænken rejste Elfenbenskystens spillere sig og vandt turneringen for tredje gang i historien.

- I har bragt glæde til alle ivorianere. Bravo, bravo, sagde præsident Alassane Ouattara.

Vinderne af Africa Cup of Nations blev også tildelt nationalordenen, der er landets højeste udmærkelse.

Nigerias spillere blev også hyldet af landets præsident, Bola Ahmed Tinubu, trods nederlaget i finalen.

Spillerne modtog tirsdag en orden samt et hus og et stykke jord omkring Nigerias hovedstad, Abuja.

/ritzau/AFP