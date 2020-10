Yussuf Poulsen fik lidt over en times spilletid, da RB Leipzig på udebane tabte til Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig har for nu sagt farvel til førstepladsen i den tyske Bundesliga.

Det står klart, efter at holdet lørdag aften på udebane tabte med 0-1 til Borussia Mönchengladbach i den bedste tyske fodboldrække.

Tidligere lørdag vandt både Bayern München og Borussia Dortmund. Det betyder, at de to storklubber indtager henholdsvis første- og andenpladsen i ligaen med 15 point efter sæsonens første seks kampe.

Leipzig har 13 point ligeledes efter seks kampe.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen var med fra start for Leipzig, og han fik lidt over en times spil for sidste sæsons nummer tre i Bundesligaen.

Kort før Poulsens udskiftning i anden halvleg havde Hannes Wolf gjort det til 1-0 til hjemmeholdet. Det endte med at være kampens eneste mål.

RB Leipzig har sagt farvel til skarpretteren Timo Werner, der i sommer skiftede til Premier League-klubben Chelsea.

Klubben har i stedet fået blandt andre den norske angriber Alexander Sørloth ind på holdet. Den tidligere FC Midtjylland-angriber er blevet købt i tyrkiske Trabzonspor, og han fik lørdag hele kampen på toppen for Leipzig.

Det lykkedes dog ikke for nordmanden at komme på tavlen.

Nederlaget betyder, at Leipzig taber et skridt i topstriden, mens Borussia Mönchengladbach avancerer til fjerdepladsen med 11 point.

/ritzau/