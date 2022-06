Lyt til artiklen

Den danske angriber Yussuf Poulsen fik nogle alvorlige østrigske knubs, da Danmark mandag aften vandt med 2-1 over alpelandet i Wien.

Undervejs var der adskillige drabelige dueller mellem RB Leipzig-danskeren og de østrigske forsvarsspillere, der flere gange balancerede på det grænsen til det svinske

Yussuf Poulsen selv var ikke overrasket over, at der lå nogle tæsk og ventede på ham på Ernst Happel Stadion.

»Det er tysk fodbold. Rigtig mange af de østrigske spillere spiller i Bundesligaen. Jeg kender til det, og jeg kender også deres træner – og det er en ting, han meget gerne vil se. Så ja, de går hårdt til mig. Dommeren tillod det i dag – nogle gange tillades det ikke.«

Denmark's forward Yussuf Poulsen (R) goes down after he was fouled during the UEFA Nations League football match Austria v Denmark in Vienna, Austria on June 6, 2022.

Yussuf Poulsen er selv kendt for at bruge sin store fysik i duellerne, og han ville ikke afvise, at der skulle betales noget tilbage mandag aftne.

»Jeg har spillet mod mange af de østrigske spillere masser af gange, så det kan godt være, at jeg står i deres sorte bog. Det må du snakke med dem om.«

Han og de andre spillere fik i øvrig en mærkværdig optakt til kampen, som blev udskudt halvanden time på grund af strømsvigt i større dele af Wien.

Det var dog ikke en situation, der rystede den store dansker.

»Jeg har prøvet ting, der minder om det. Jeg har genoptaget en kamp fra 0-0 engang til U17-VM i Mexico. Der var lyn og torden om aftenen, og så skulle vi spille kampen færdig dagen efter.«

»Og ved EM sidste sommer havde vi jo også en kamp, der var lidt speciel,« lød det fra Poulsen.

Han og resten af det danske landshold møder fredag Kroatien i Parken.