Den danske angriber har ikke planer om at blive i Tyskland hele sin karriere.

Siden sit skifte fra Lyngby til RB Leipzig i 2013 har Yussuf Poulsen været igennem en utrolig udvikling. Angriberen er nu fast mand på det tyske storhold og på det danske landshold. I år er successen fortsat, og det er blevet til ti ligamål i 19 kampe.

Trods seks år syd for grænsen, er planen dog ikke, at han vil blive der resten af sine dage. Danskeren har nemlig en forkærlighed for Premier League og især ét hold står øverst på ønskelisten.

»Som barn har jeg altid holdt med Liverpool. Min bedste ven var fan af dem, og så blev jeg det også. Jeg vil gerne spille der en dag, og det er ikke et problem for mig at sige. Det er drøm, men jeg er ikke klar endnu. Jeg har stadig planer med RB Leipzig,« siger Poulsen ifølge Sportbuzzer.

Lige nu ligger RB Leipzig på en fjerdeplads i Bundesligaen. På fredag skal de møde Hannover 96.