Danske Yussuf Poulsen føler, at RB Leipzig kunne have gjort det bedre mod Dortmund i den tyske pokalfinale.

Den danske angriber Yussuf Poulsen mener ikke, at RB Leipzig forsvarede sig godt nok mod Borussia Dortmund i den tyske pokalfinale torsdag.

Det siger han til klubbens hjemmeside efter holdets 1-4-nederlag.

- Dortmund scorede tre mål på, hvad der føltes som to chancer i første halvleg, men sådan er det.

- Vi forsvarede os simpelthen ikke godt nok i de afgørende øjeblikke, men man må også erkende, at Dortmund har nogle meget dygtige spillere, siger Poulsen.

Leipzig-angriberen måtte selv se kampens indledning fra bænken. Han blev skiftet ind i pausen, men missede sammen med resten af holdet flere gode muligheder for at komme tilbage i anden halvleg.

- Jeg føler, at vi gav alt i anden halvleg, men vi formåede desværre ikke at lave et comeback.

- Vi brændte en masse gode chancer i anden halvleg, men når du er bagud 0-3 ved pausen, så vil det altid være svært. Det tvinger dig til at satse alt, og det var, hvad vi gjorde, siger danskeren.

Pokalsejren på Olympiastadion i Berlin var den femte i Borussia Dortmunds historie. RB Leipzig har endnu ikke prøvet at vinde turneringen, men holdet var også i finalen i 2018/19-sæsonen.

Dortmunds mål i torsdagens kamp blev scoret af stortalenterne Jadon Sancho og Erling Haaland. De noterede sig for to scoringer hver.

Yussuf Poulsen kom til RB Leipzig fra Lyngby i 2013 og har med 291 kampe spillet flere kampe end nogen anden for klubben.

/ritzau/