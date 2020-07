AGF's Mustapha Bundu testede positiv for corona tirsdag, men det bekymrer ikke FC Nordsjælland.

FC Nordsjælland er ikke bekymret for smitte, efter at AGF's kantspiller Mustapha Bundu er testet positiv for corona.

»FC Nordsjælland er onsdag morgen blevet informeret om, at aftenens modstander i 3F Superligaen, AGF, har konstateret, at en af deres spillere er testet positiv for Covid-19.«

»Dette bekymrer på ingen måde FC Nordsjælland generelt eller i forhold til aftenens kamp,« lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

AGF oplyste onsdag morgen, at Mustapha Bundu havde testet positiv for corona, og at han derfor tages ud af truppen og sættes i karantæne de næste syv dage.

Kantspilleren testede positiv som en del af den ugentlige coronatest, der foretages efter Divisionsforeningens retningslinjer.

»Efter tirsdagens test kom Bundus resultat ud som positiv. Han er symptomfri, og vi følger nu de retningslinjer fra Divisionsforeningen for personer, der er testet positiv,« siger sportschef Peter Christiansen til AGF's hjemmeside.

/ritzau/