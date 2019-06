Shakhtar Donetsks portugisiske træner Paulo Fonseca får ansvaret i AS Roma de næste to sæsoner.

Rutinerede Claudio Ranieri bliver før den kommende sæson afløst af en yngre, fremadstormende træner i AS Roma.

Tirsdag oplyser den italienske hovedstadsklub, at den har indgået en toårig aftale med den 46-årige portugiser Paulo Fonseca, der kommer fra ukrainske Shakhtar Donetsk.

De seneste tre sæsoner har Fonseca ført Shakhtar til både mesterskab og pokaltitel i Ukraine.

- Paulo er en ung og ambitiøs træner med international erfaring.

- Han har vindermentalitet og et ry for at spille dristig angrebsfodbold, som kan skabe glæde hos vores fans, siger Roma-præsident Jim Pallotta til klubbens hjemmeside.

Roma har i flere sæsoner været en af Juventus største konkurrenter i toppen af Serie A, men i den netop afsluttede sæson endte klubben på sjettepladsen.

Fonseca ser frem til at komme i gang med arbejdet og til at møde både spillere og fans.

- Jeg tror, at vi kan skabe noget specielt sammen, siger han.

Paulo Fonseca har en aktiv karriere som forsvarsspiller bag sig. Han har været træner siden 2005 og blandt andet haft ansvaret i FC Porto i hjemlandet, inden han i 2016 tog turen til Donetsk.

I marts fyrede Roma Eusebio Di Francesco som cheftræner, og lod 67-årige Claudio Ranieri overtage tøjlerne sæsonen ud.

Ranieri førte i 2016 på sensationel vis Leicester frem til det engelske mesterskab.

/ritzau/